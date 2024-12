Clécio anuncia isenção de IPVA para carros elétricos durante inauguração do 1º Eletroposto gratuito no Amapá

O ponto de recarga conta com dois carregadores de 23 kW, capazes de abastecer simultaneamente dois veículos elétricos.

Por RODRIGO DIAS

A CEA Equatorial inaugurou o primeiro ponto de recarga gratuito para carros elétricos no Amapá, neste sábado. Durante a solenidade, o governador Clécio Luís anunciou a isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) para veículos elétricos no estado.

Segundo Clécio, a medida acompanha uma tendência global de incentivo ao uso de veículos movidos à eletricidade, com foco na descarbonização das cidades.

“Recentemente, aprovamos na Assembleia Legislativa uma lei que incentiva a aquisição de veículos elétricos. Vamos iniciar com a isenção total de IPVA para quem adquirir carros elétricos em Macapá, incentivando a descarbonização e o uso desses veículos, como o da Polícia Militar e o da SEMA, ambos doados pela CEA Equatorial. Nosso objetivo é estimular esse mercado no Amapá”, afirmou o governador.

A isenção do IPVA se aplica a automóveis terrestres que operem exclusivamente com eletricidade, além de veículos híbridos com mais de um motor de propulsão, sendo pelo menos um deles acionado por energia elétrica. A gratuidade será válida para aquisições realizadas até 31 de dezembro de 2026.

O 1º Eletroposto do Amapá

Construído em novembro, o Eletroposto está localizado na entrada do Píer do Santa Inês, em Macapá, em um espaço cedido pelo Governo do Estado. O ponto de recarga conta com dois carregadores de 23 kW, capazes de abastecer simultaneamente dois veículos elétricos.

Os carregadores são semi-rápidos, permitindo recargas completas entre 3 e 6 horas, dependendo do modelo da bateria. A estrutura é alimentada por painéis fotovoltaicos, gerando energia limpa e renovável para os veículos elétricos.

A iniciativa integra o Programa de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PDI) da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), com investimento da CEA Equatorial.

“O estado mais preservado da União agora dá um passo importante com a isenção do IPVA e a eletrificação da frota. Imaginem um taxista que troque seu veículo a combustão por um elétrico: ele poderá abastecê-lo gratuitamente aqui, aumentando sua renda. É um grande avanço. Agradeço ao Governo do Estado, à ANEEL e a todos os envolvidos. Este é o primeiro de muitos eletropostos. Quem sabe, no futuro, teremos uma rota da Guiana eletrificada”, destacou Augusto Dantas, presidente da CEA Equatorial.

O Eletroposto funcionará conforme o horário de operação do Píer do Santa Inês.