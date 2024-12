Clécio entrega novos fuzis israelenses e espingardas calibre 12 para a PM

A cerimônia ocorreu no Comando Geral da PM, em Macapá, durante o lançamento da Operação Papai Noel.

Por RODRIGO DIAS

O Governo do Amapá entregou 1,1 mil novos armamentos e equipamentos para fortalecer o trabalho da Polícia Militar em todo o estado. A entrega inclui 100 fuzis israelenses, 100 espingardas calibre 12, 100 miras holográficas e 800 rádios digitais modernos e resistentes à água.

A cerimônia ocorreu na manhã desta sexta-feira (6), no Comando Geral da PM, durante o lançamento da Operação Papai Noel. O investimento total foi de R$ 5,6 milhões, provenientes do tesouro estadual.

De acordo com o governador Clécio Luís, o reforço é parte do esforço para combater o crime organizado. Ele destacou que, em 2023, já haviam sido entregues 2,1 mil pistolas Glock, reconhecidas por serem utilizadas pelas melhores forças policiais do mundo.

“Entregamos outros armamentos e muitos equipamentos de inteligência, como drones e viaturas. Em 2025, vamos realizar ainda mais entregas. Estamos negociando mais 2 mil pistolas Glock para continuarmos melhorando nossos indicadores de segurança pública, que vêm apresentando avanços desde outubro do ano passado”, afirmou o governador.

Inéditos e novidades

Esta foi a primeira vez que o estado adquiriu miras holográficas por meio de compra pública. Durante a cerimônia, foi anunciado que mais 200 fuzis serão entregues até janeiro de 2025, aguardando apenas a liberação do Exército.

Também foi informado que ainda em dezembro será divulgado um plano de melhorias na carreira dos militares.

Operação Papai Noel

Realizada há mais de 10 anos no Amapá, a Operação Papai Noel intensifica o policiamento nas áreas comerciais durante o mês de dezembro.

O objetivo é prevenir e reprimir delitos comuns nessa época, garantindo segurança à população. Este ano, mais de 350 policiais militares serão mobilizados exclusivamente para a operação.