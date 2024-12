Clécio muda Gabinete Civil, Comunicação e sinaliza ampla reforma administrativa

Por SELES NAFES

O governador do Amapá, Clécio Luís (SD), realizou mudanças em duas pastas estratégicas do governo nesta semana. e sinalizou a assessores e aliados mais próximos que deve promover uma ampla reforma no primeiro escalão e em outros cargos, num momento em que chega à metade do primeiro mandato.

A jornalista Ilziane Launé, por exemplo, deixará a Secretaria de Comunicação (Secom), que passará a ser conduzida pela também jornalista Ana Girlene, responsável pela direção da Rádio Difusora de Macapá (RDM) desde o início do governo.

Embora a mudança ainda não tenha sido oficializada, o governador já comunicou Ilziane sobre a decisão ontem (10) à noite. Ana Girlene aceitou o convite, mas ainda não há data definida para a posse. Houve alteração também no Gabinete Civil, com a saída do ex-vereador de Santana Richard Madureira. A função passou a ser acumulada provisariamente pelo secretário de Planejamento Lucas Abraão.

É quase certo que também haverá mudança em pastas grandes, como na Secretaria de Saúde, que vem sendo acumulada há cerca de um mês pela controladora-geral do Estado, Nair Mota.