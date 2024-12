Com 13º atrasado, Prefeitura de Oiapoque gasta R$ 260 mil com atração de Réveillon

Contrato foi publicado no Diário Oficial do Município pelo prefeito Breno Almeida

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

Apesar da imensa dificuldade financeira, que implica no atraso do 13º salário de parte do funcionalismo, a prefeitura de Oiapoque (município a 590 km de Macapá), decidiu realizar uma grande festa de Réveillon na orla da cidade. A principal atração, a aparelhagem da empresa Príncipe Negro (de Belém do Pará), custará aos cofres públicos R$ 260 mil.

De acordo com o termo de homologação publicado no Diário Oficial do município, o contrato foi firmado com a empresa Príncipe Negro Produções e Eventos LTDA, inscrita no CNPJ 10.447.207/0001-62, sediada em Belém/PA. A justificativa para a contratação direta, sem licitação, baseou-se na “necessidade de contratação artística” e foi respaldada pelo parecer jurídico da Prefeitura.

O evento está programado para acontecer na orla da cidade no dia 31 de dezembro de 2024, com a apresentação da aparelhagem Ouro Negro como principal atração. O prefeito Breno Lima de Almeida homologou a contratação alegando que há previsão orçamentária na Lei Orçamentária Anual (LOA) vigente e saldo financeiro suficiente para cobrir a despesa.

No entanto, a decisão gerou polêmica e dividiu opiniões entre os moradores do município. Enquanto parte da população celebra a iniciativa para promover lazer e cultura, muitos criticam a falta de priorização das demandas urgentes, como o pagamento dos salários atrasados dos servidores da Secretaria de Educação.