Com Papai Noel chegando de helicóptero, GTA leva natal solidário a ribeirinhos

Força policial especial da segurança pública usada para chegar a locais de difícil acesso, o Grupo Tático Aéreo (GTA) voltou a sobrevoar comunidade ribeirinhas da área rural de Santana, nesta sexta-feira, mas a operação não era de combate à criminalidade. Dessa vez, o helicóptero levava um convidado muito especial: o Papai Noel.

A bordo da aeronave, ele aterrissou em comunidades ribeirinhas isoladas para celebrar o Natal Solidário do GTA, iniciativa que chegou a sua 6ª edição.

Ao pousar ao lado da Escola Estadual Levindo Alves dos Santos, na Ilha de Santana, o helicóptero foi rapidamente cercado por crianças com sorrisos nos rostos. O Papai Noel do GTA foi recebido com abraços e muitos pedidos para fotos. A mesma cena encantadora se repetiu na Escola Estadual Nazaré, horas depois, na comunidade de Cachoeirinha.

Criada em 2019, a ação social do GTA tem como foco atender comunidades carentes e isoladas, muitas das quais estão no coração da Amazônia. Neste ano, as doações de brinquedos, cestas básicas e panettones chegaram a mais de 100 famílias de localidades como Rio Maniva, Ilha dos Camaleões, Matapi, Matapi Mirim, Anauerapucu, Cachoeirinha e até comunidades do Pará.

Ao todo, foram distribuídas 96 cestas básicas, 131 brinquedos e 100 mini panettones, levando não apenas presentes, mas também esperança para as famílias que vivem em áreas com pouco acesso a serviços básicos.

Logística e solidariedade

Por trás do encanto do Natal Solidário está uma logística robusta que envolve transporte terrestre, aéreo e fluvial, enfatizou o capitão Bryan Fonseca, do GTA.

“Foi montada uma logística, né, onde a gente contou com o apoio de um caminhão cedido pela Polícia Militar. Levamos o material até Santana, onde foi colocado em uma embarcação e levado para a comunidade de Cachoeirinha”, explicou o oficial.

Além disso, ele destacou a importância de atender escolas que agregam crianças não só do Amapá, mas também de comunidades vizinhas do Pará.

“Essas escolas atendem várias comunidades locais ali das proximidades, como também moradores do Rio Maniva”, complementou.

O evento na Ilha de Santana foi marcado por momentos de alegria e união. Papai Noel entregou brinquedos e tirou fotos com as crianças, que vivenciaram um dia inesquecível. A ação também reafirmou o compromisso do GTA com as comunidades isoladas, mostrando que a força especial da segurança pública também é capaz de levar sorrisos e acolhimento.

Nas edições anteriores, o Natal Solidário já passou por outras regiões remotas, como a comunidade do Sucuriju.

“Ver o brilho nos olhos das crianças e sentir a gratidão das famílias nos motiva a continuar com iniciativas como essa. O Natal é sobre isso: unir, compartilhar e levar esperança a quem mais precisa”, concluiu o capitão Bryan.