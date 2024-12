Com prefeituras sem pontuar, TCE confere Selo de Transparência somente a duas instituições

Governador Clécio Luís recebeu pelo segundo ano consecutivo, junto com o Ministério Público do Estado

Por SELES NAFES

Há quase dois anos à frente do governo do Amapá, Clécio Luís (SD) recebeu nesta segunda-feira (9), pelo segundo ano consecutivo, o Selo Diamante de Transparência. O reconhecimento, concedido pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE), avalia o nível de compartilhamento de dados financeiros do poder público com a sociedade. Neste ano, nenhuma das 16 prefeituras do estado, incluindo a da capital, atingiu pontuação suficiente para receber o selo.

A cerimônia de entrega aconteceu no auditório do anexo I do TCE. Além do governo estadual, apenas o Ministério Público foi agraciado com o selo.

O governador Clécio Luís atribuiu a conquista ao trabalho de sua equipe, especialmente da Controladoria Geral do Estado (CGE), comandada por Nair Mota. Atualmente, Nair acumula também o cargo de secretária de Saúde. Ela já havia desempenhado a função de controladora municipal durante a gestão de Clécio como prefeito de Macapá.

“Uma das tarefas mais desafiadoras de qualquer gestão, seja pública ou privada, é formar uma equipe. Isso demanda tempo. Este selo é resultado do trabalho dessa equipe [CGE]”, destacou o governador, que já tinha sido premiado sete vezes pela Transparência Internacional como prefeito.

Clécio também aproveitou a ocasião para fazer um apelo: “Que isso sirva de estímulo para as prefeituras e outros órgãos adotarem a transparência como um valor fundamental”.

O procurador geral de justiça, Paulo Celso Ramos, recebeu o Selo Diamante de Transparência representando o MP. “Esperamos que a próxima gestão do MP siga essa linha”, comentou ele, referindo-se à sucessão no órgão.

Lista tríplice com os nomes mais votados pela categoria do MP foi encaminhada ao governador na semana passada.