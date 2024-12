Com preocupações parecidas, Amapá e Guianas alinham estratégia para a COP30

A ideia é alinhar temas de interesse comum, como clima, infraestrutura e imigração ilegal

Por SELES NAFES

Brasil, as guianas e países do Caribe têm preocupações em comum: mudanças climáticas, imigração ilegal, transporte e infraestrutura. Em novembro, um encontro em Georgetown, na Guiana (inglesa), envolveu pesquisadores de sete países da região numa espécie de “Pré COP 30”. A ideia da Secretaria de Relações Internacionais do Amapá é organizar um evento semelhante em Macapá. O Portal SN conversou com o Mark Kirton, presidente do Centro Internacional de Estudos de Fronteiras, e com o pesquisador Paulo Gustavo, da Unifap.