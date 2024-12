Com retomada do setor madeireiro, eventos e turismo, AP fecha 2024 como líder de empregos no Brasil

Com crescimento de 11,23% na geração de empregos formais em 2024, estado combina desenvolvimento sustentável, eventos estratégicos e equilíbrio fiscal para consolidar liderança.

Por SELES NAFES

O Amapá encerra 2024 como o estado líder na geração de empregos formais no Brasil, conforme os dados mais recentes do Novo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) do governo federal. Com um impressionante crescimento de 11,23% entre janeiro e novembro, o estado supera com folga a média nacional de 4,89%.

Para analistas, esse desempenho reflete a criação de 9.694 novos postos de trabalho com carteira assinada, resultado de políticas públicas do governo do Estado que combinam incentivo à indústria, manejo sustentável, equilíbrio fiscal e uma agenda de eventos estratégicos.

Indústria sustentável e manejo Florestal

O Amapá tem se destacado como um modelo de crescimento sustentável, com a retomada de 20 indústrias de processamento de madeira no interior do estado. Essa iniciativa, baseada em práticas de manejo florestal sustentável, gerou centenas de novos empregos enquanto reafirma o compromisso com a preservação ambiental.

Calendário de grandes eventos

A implementação de uma agenda robusta de eventos culturais e turísticos garantiu previsibilidade ao setor de serviços e comércio. Esse calendário atrai investimentos, gera confiança empresarial e fomenta a criação de empregos, especialmente em períodos de alta movimentação econômica.

Valorização do consumo interno

A nomeação de mais de 5 mil servidores públicos e a regularização de 4 mil trabalhadores da Transposição impulsionaram o consumo interno, beneficiando diretamente o comércio e o setor de serviços. Entre janeiro e setembro, foram criados 2.720 novos postos no setor de serviços e 1.620 no comércio.

Equilíbrio Fiscal: um alicerce para o futuro

Além de liderar na criação de empregos, o Amapá se destaca pela gestão fiscal responsável. Segundo o Ranking de Solvência Fiscal 2024, do Centro de Liderança Pública (CLP), o estado ocupa a quinta posição nacional, com um índice de 4,26%.

Esse resultado reflete uma gestão que equilibra receitas e despesas, mantendo um superávit de R$ 1 bilhão. Essa solidez financeira posiciona o Amapá como o estado mais equilibrado fiscalmente da região Norte, atraindo novos investimentos e consolidando sua economia.

Projeções para 2025 e além

Desde o início do período pós-pandemia, o Amapá registrou um crescimento acumulado de 41% nos empregos formais, com a criação de 28.322 postos de trabalho entre 2020 e 2024. Com novos investimentos previstos para 2025, o estado projeta uma expansão ainda maior na geração de empregos e no fortalecimento de sua economia sustentável.

“O Amapá demonstra que é possível liderar no desenvolvimento econômico sem abrir mão da inclusão, sustentabilidade e equilíbrio fiscal,” afirmou o governador Clécio Luiz.