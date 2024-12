Com turistas atraídos pelo Réveillon, taxista celebra corridas pagas com euro no Amapá

Diego viralizou em um vídeo em que aparece recebendo uma nota de €50 de um cliente estrangeiro.

Por RODRIGO DIAS

Diego Brito, amapaense de 37 anos, sempre correu atrás do seu ganha-pão desde a adolescência. Foi engraxate, motoboy, auxiliar de escritório, mototaxista e, há 12 anos, tornou-se taxista. Orgulha-se muito de sua trajetória.

Na semana passada, ele descobriu outro talento: o de influenciador digital. Em um vídeo gravado dentro de seu táxi, Diego aparece alegre e surpreso ao receber, pela primeira vez, o pagamento de uma corrida em euros (moeda oficial da zona do euro).

O taxista relata que, em todos esses anos na praça, nunca havia percebido uma movimentação tão diferente na capital, com turistas por toda parte.

“A economia tá mais movimentada, e nós estamos aí trabalhando a todo vapor pra suprir a necessidade da nossa clientela que está vindo, tanto de Caiena quanto de outros estados e das regiões ribeirinhas”, afirmou.

Diego viralizou em um vídeo em que aparece recebendo uma nota de €50 de um cliente estrangeiro. O turista veio acompanhar o Réveillon do Amapá e visitou vários locais a bordo do táxi de Diego.

“A gente fez um feedback ali, eu com meu cliente. Falei francês com ele, perguntei se podia gravar, e ele disse que sim. Essa movimentação começou a partir do dia 20 de dezembro. É um fluxo muito alto”, acrescentou o taxista.

Em outro vídeo, Diego mostra uma nota de €100, recebida após várias corridas entre Santana, Macapá e pontos turísticos. O troco foi repassado em real. Ele conta que essa movimentação está permitindo um ganho extra significativo.

“Comparado aos outros anos, acho que esse ano triplicou. É como se fosse um 13º e 14º juntos. Estamos felizes por tudo isso que está acontecendo, e todo o pessoal que trabalha no táxi está sendo contemplado com essa movimentação de clientes, graças a esses eventos na cidade”, destacou.

Durante a apresentação da estrutura para o maior Réveillon da Amazônia, realizado pela iniciativa privada com apoio do Governo do Amapá, Diego foi dar um abraço no governador Clécio Luís e agradeceu pela oportunidade de ampliar seus serviços.

“Não é puxar saco, é reconhecer o trabalho feito para fortalecer nossa economia. Estou muito feliz”, finalizou.

A rede hoteleira de Macapá está quase 100% ocupada. Até esta sexta-feira (27), mais de 4,7 mil veículos cruzaram a ponte binacional entre a Guiana Francesa e o Amapá para participar do evento de fim de ano, segundo a Receita Federal.