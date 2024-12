Comércio, Serviços e obras impulsionam Amapá ao 1º lugar na geração de empregos no Brasil

Estado criou 9.364 novos postos de trabalho entre janeiro e outubro, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados.

O Amapá conquistou o primeiro lugar na geração de empregos no Brasil em 2024, com a criação de 9.364 novos postos de trabalho entre janeiro e outubro, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego. Esse resultado reflete um crescimento relativo de 10,62% no estado, impulsionado por investimentos nos setores de comércio, serviços e construção civil.

O Governo do Estado afirmou que os investimentos direcionados para obras de infraestrutura em saúde, educação, segurança pública e mobilidade urbana foram peça-chave para o saldo positivo. Além disso, incentivos fiscais e linhas de crédito com juros reduzidos estimularam empresas e empreendedores locais, enquanto novos roteiros turísticos e culturais ajudaram a diversificar a economia, afirmou o executivo estadual através de sua assessoria de comunicação.

Entre os setores que mais contribuíram em outubro, destacam-se serviços, com 1.864 novas vagas; comércio, com 1.441; e construção, com 472. No setor de serviços, áreas como informação, comunicação, administração pública e saúde lideraram as contratações.

O governador Clécio Luís atribui o crescimento a uma política de geração de empregos sustentáveis, que prioriza práticas éticas e verdes.

“Estamos criando condições para empreender e inovar. Medidas como o Selo Amapá e o programa Minha Primeira Empresa são exemplos de como estimulamos a contratação e o crescimento econômico de forma sustentável”, afirmou o governante através de sua assessoria.

Taxa de desemprego

Outro indicador positivo veio do IBGE, que registrou uma taxa histórica de desemprego de apenas 8,3% no estado, a menor desde 2012. Contribuíram para essa redução a convocação de mais de 4,5 mil concursados e a transposição de 7,8 mil servidores para o Quadro da União.

Grandes eventos, como a 53ª Expofeira e a Folia Literária, além de obras estruturantes em rodovias, escolas e hospitais, também foram determinantes para o aquecimento do mercado de trabalho local. O saldo acumulado nos últimos dez meses contabiliza 95.722 postos de trabalho, refletindo um ambiente econômico em expansão.

Com políticas públicas efetivas e um mercado dinâmico, o Amapá se consolida como exemplo nacional na geração de empregos, mostrando como a combinação de investimentos, planejamento e inovação pode transformar a economia e beneficiar a população.