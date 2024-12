Conhecido pela crueldade, foragido ligado a facção morre em confronto com o Bope

Por OLHO DE BOTO

Impiedoso, cruel e covarde. Assim era conhecido Anderson Ricardo Menezes dos Santos, de 23 anos, um foragido da Justiça amapaense que morreu baleado na noite deste sábado (14) após um confronto com a Companhia de Choque do Bope, no Bairro Novo Horizonte, zona norte de Macapá.

Apontado como integrante de uma facção criminosa e responsável por executar rivais, Anderson tinha um mandado de prisão por homicídio. Ele foi localizado na Rua Ramos após uma denúncia recebida durante a Operação Protetor, que combate o crime organizado na região.

De acordo com informações do serviço de inteligência da Polícia Militar, Anderson estava armado e intimidando moradores do bairro. Na tentativa de abordagem, o suspeito teria reagido com violência.

O tenente Leandro Sabino, oficial responsável pela ação, relatou que o foragido desobedeceu às ordens de parada, sacou uma arma de fogo e efetuou ao menos cinco disparos contra os policiais. Durante o revide, Anderson foi atingido.

Após o confronto, uma equipe médica foi acionada, mas o óbito foi confirmado no local. A Polícia Científica do Amapá realizou os procedimentos periciais e apreendeu o revólver calibre .38 usado pelo suspeito, que continha cinco munições deflagradas. A arma foi apresentada ao delegado plantonista no Ciosp do Pacoval.

O caso destaca a intensificação do combate ao crime organizado no estado e reforça a atuação das forças policiais contra facções criminosas que atuam na região.