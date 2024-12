Conta de luz: bandeira verde inicia trégua para o bolso do consumidor amapaense

Em novembro, vigorou a bandeira amarela, que implicava custos adicionais na conta de luz.

A partir de dezembro, os consumidores amapaenses e de todo o país terão um alívio na conta de luz com a retomada da bandeira tarifária verde. O anúncio, feito pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), ocorre após a melhora significativa nas condições de geração de energia, especialmente nas hidrelétricas, favorecida pelo período chuvoso.

A principal razão para a mudança é o aumento do volume de chuvas, que elevou os níveis dos reservatórios das hidrelétricas. Essas usinas, que produzem energia de forma mais barata e sustentável, passaram a atender a maior parte da demanda, reduzindo a necessidade de acionamento das termelétricas, que têm custos operacionais mais altos.

O sistema de bandeiras tarifárias foi criado para refletir o custo da produção de energia, considerando fatores como a disponibilidade de recursos hídricos e o acionamento de usinas termelétricas.

Apesar do alívio no bolso, especialistas alertam para a importância de manter hábitos responsáveis no uso da energia elétrica. O consumo sustentável não apenas reduz os custos operacionais do sistema como ajuda a evitar impactos ambientais. Algumas dicas práticas incluem:

Geladeira: evite abrir com frequência e não armazene alimentos quentes.

Ar-condicionado: prefira modelos inverter, que são mais eficientes.

Lâmpadas: opte por LED, que consomem menos energia e têm maior durabilidade.