1ª Coríntios 3

Platão defendia que a alma é eterna, e o corpo seria quase descartável. Com base nisso, muitas pessoas passaram a se preocupar mais com a alma. Contudo, o corpo é o santuário de Deus, como aprendemos e na 1ª carta aos Coríntios escrita pelo apóstolo Paulo. O corpo do cristão é o local sagrado.