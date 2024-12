DaLua enfrentará chapa apoiada por Furlan pela presidência da Câmara de Macapá

Vereador do União Brasil integra o grupo de oposição ao prefeito Furlan, que apoiará chapa encabeçada por Alexandre Azevedo (PODE)

Por SELES NAFES

Desta vez haverá disputa na Câmara Municipal de Macapá, o que não ocorria há pelo menos seis anos graças ao domínio do vereador Marcelo Dias (PRD). De um lado, o vereador Pedro DaLua (União) lidera uma chapa robusta, apoiada por um amplo arco de alianças envolvendo 10 partidos. Do outro, representando o grupo político da situação, a outra chapa será liderada pelo vereador Alexandre Azevedo (PODE), que conta com o respaldo direto do prefeito Furlan (MDB).

Pedro DaLua confirmou sua candidatura ontem (26), em reunião na casa do ministro e ex-governador Waldez Góes (PDT). Ele estará acompanhando de Margleide Alfaia (PDT) como vice, Joselyo Aguiar (PP) como 2º vice, Japão Baía (Solidariedade) como 1º secretário e Ruzivan Pontes (Republicanos) como 2º secretário. A chapa também conta com o apoio das federações PSOL/Rede e PT/PC do B e PV, consolidando o maior arco de alianças partidárias na disputa.

“O tempo nos leva à maturidade e à compreensão de que o melhor caminho é o diálogo com responsabilidade e sem subserviência, respeitando sempre a harmonia e a independência dos poderes constituídos”, afirmou.

Por outro lado, Alexandre Azevedo surge como o candidato oficial do grupo governista, com forte apoio do prefeito Dr. Furlan, mas existem dissidentes em diálogo com o grupo de DaLua.

A disputa entre DaLua e Azevedo reflete um embate não apenas político, mas também de visões sobre o papel da Câmara Municipal na administração da cidade. Com votação marcada para o dia 1º de janeiro (logo após a posse), a eleição promete mobilizar não apenas os vereadores, mas também os eleitores atentos aos desdobramentos dessa disputa.