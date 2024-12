Senador conversou com o Portal SN durante a entrega de um residencial popular no município de Itaubal

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

O senador Davi Alcolumbre (União-AP) deve ser eleito em fevereiro de 2025 para retornar à presidência do Senado. Em entrevista ao SNTV durante a entrega de um conjunto habitacional no interior do Amapá, construído com recursos indicados por ele, o senador avaliou que o apoio maçico e multipartidário a sua candidatura são um gesto de “conciliação do Brasil a partir do Congresso”.