De tornozeleira eletrônica, condenado por homicídio e roubo passeava em invasão

Flagrante de descumprimento ocorreu na noite de domingo, na zona norte de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um detento com benefício do regime aberto foi flagrado pela Polícia Militar descumprindo as condições determinadas pela Justiça para a sua semiliberdade. O caso ocorreu na noite de domingo (8), em uma área de invasão do bairro Infraero II, na zona norte de Macapá.

Segundo o Batalhão de Força Tática, Willian Maciel de Souza, de 37 anos, foi abordado logo que os militares perceberam a tornozeleira eletrônica na sua perna. Os policiais patrulhavam a área quando avistaram o suspeito caminhando pelo local.

Ao consultar o nome dele no sistema de informações da Justiça, foi constatado que Willian se encontra no regime prisional aberto domiciliar, condenado pelos crimes de homicídio e roubo. Por esta razão, não poderia ausentar-se de sua residência durante o período noturno, conforme determinação judicial.

Ele foi apresentado no Ciosp do Pacoval e deverá passar por audiência de custódia ainda nesta segunda-feira (9). É provável que, por causa do descumprimento, ele perca a progressão de regime e volte para a prisão no Iapen.