Debaixo de muita chuva, noite com artistas amapaenses não deixa público parado

Chuva do começo ao fim não tirou empolgação do público, que foi até a última atração, com a aparelhagem Amazônia Fusion.

Da REDAÇÃO

A forte chuva que caiu do começo ao fim no 2º dia do Réveillon do Amapá não foi suficiente para afastar o público que foi até o anfiteatro da Fortaleza de São José neste domingo (29) curtir a programação recheada de artistas amapaenses.

O tempo fechado poupou apenas a programação infantil, que iniciou no final da tarde e foi até o começo da noite, quando o vento forte e frio já indicava o temporal que vinha pela frente.

Muitas famílias levaram suas crianças para se divertir com as atrações infantis, que contaram com brincadeiras coreografadas, pintura facial, cortejos artísticos e toda a energia das Bandas Chocolate com Pipoca e Tio Nescau, que gastaram a bateria da molecada.

Depois disso, a chuva tomou conta do céu da orla da capital, em frente ao Rio Amazonas, e não parou mais até a última atração, a aparelhagem de som amapaense Amazônia Fusion, que manteve a atmosfera alta até o fim.

Após a programação infantil, ventos com chuva torrencial chegou a interromper as apresentações da Roda de Samba. Mas depois de 40 minutos, os pagodeiros voltaram ao palco para não deixar mais os foliões irem embora com as exibições de Júlia Medeiros, Cafu, Catatau, Vitinho, Chory, Marcelinho do Cavaco, Júnior Madureira, Nonato Soledade, Aureliano Neck, Jéssica Uane, Charles Frazão, Ina Josa, Pagode do Maradona, Xandão, Everton Marques, Jorginho do Cavaco, Helô Melém, Alain Medeiros, Zeca Mazagão, Wendel Rodrigues. A Roda de Samba terminou com a atração principal do segmento, Os Moreiras.

Em seguida, iniciou a programação da Balada e Baile Toca Tudo, que levou ao palco do Réveillon do Amapá vários ritmos interpretados por Willyam Rocha, Suelen Braga, Mauro Cotta, Josy Santos, Mayara Braga, Cezinha dos Teclados, Adenor Monteiro, Tamires Sousa, Netão Oliveira, Júnior Siqueira, Karla Karvalho, Arthur Loran, Thassy, Ângelo Rodrigues, Adail Jr, Neivaldo, Nana e Alex, Banda Casanova, Banda Moara, Ramon Frazelly, Júnior Moral e Salomão Monteiro. A atração principal da noite, Letícia Auolly, fez mais de uma hora de show.