Delegado vira alvo e passa a ser investigado por forjar flagrante contra assessor de deputado

Segundo a Corregedoria da Polícia Civil, existem fortes indícios de que todo o flagrante teria sido armado por policiais militares e o delegado Vladson Nascimento.

Por RODRIGO DIAS

O delegado Vladson Nascimento foi afastado de suas funções e passou a ser investigado pela Corregedoria da Polícia Civil do Amapá junto com policiais militares. Nesta segunda-feira (23), eles foram alvos de uma operação da Corregedoria, que cumpriu dois mandados de busca e apreensão na residência dele e na delegacia onde atualmente trabalhava, no município de Pracuúba, a 260 km de Macapá.

A Polícia Civil emitiu nesta manhã um comunicado à imprensa no qual não mencionou o nome do delegado, mas o Portal SN apurou que se trata de Vladson Nascimento. A nota afirma que ele teria, supostamente, forjado um falso flagrante por tráfico de entorpecentes contra um assessor do deputado estadual Hildegard Gurgel (REP).

A suposta “armação” teria, ainda, a participação de um oficial da PM. O motivo, segundo a Corregedoria, seria vingança de ambos contra o deputado. Contudo, o departamento que investiga ações ilegais dentro da Polícia Civil não deu mais detalhes.

A prisão do assessor Amadeu Moraes e sua esposa, Semiana Chagas, aconteceu na noite de 23 de outubro, na Rodovia Duca Serra, durante a “Operação Protetor” – ação permanente de policiamento ostensivo na região metropolitana. O casal estava em um veículo de propriedade do parlamentar. O carro foi abordado pela PM quando saía do Bairro Aquaville, em Santana, a 17 km de Macapá.

Na ocasião, os policiais responsáveis abordagem disseram que o veículo estava em alta velocidade, por isso decidiram pará-lo. Eles também disseram que durante a revista no automóvel acharam drogas, dinheiro e um revólver calibre 38. São essas provas que a Corregedoria afirma terem sido plantadas. Na ocasião, o próprio deputado Hildegard esteve no local e questionou a legitimidade da ação, sugerindo uma “armação”.

Quem lavrou o flagrante no dia, no Ciosp de Santana, foi o delegado plantonista Jurandir Bentes.

O delegado Vladson ganhou grande notoriedade no estado na luta contra o tráfico de drogas, quando esteve à frente da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE). A reportagem tenta contato para ouvi-lo, mas até o momento sem sucesso.

Veja na íntegra a nota emitida à imprensa:

“A Corregedoria da Polícia Civil do Amapá comunica que, na data de hoje, 23, foram cumpridos mandados de busca apreensão, além do afastamento cautelar das funções, em desfavor de um Delegado de Polícia Civil. Os mandados foram cumpridos na residência do referido Delegado e na delegacia onde ele exerce suas funções.

A operação resulta de uma investigação conduzida pela Corregedoria para apurar uma denúncia de que o Delegado, em coautoria com policiais militares, teria forjado um flagrante, ocasião em que um casal foi preso no município de Macapá por tráfico de drogas e porte ilegal de armas.

Durante a investigação, foram identificados indícios que apontam para a participação do Delegado e de um Oficial da Polícia Militar em um suposto ato de vingança, no qual teriam plantado a droga e a arma apreendidas.

Para preservar a integridade das investigações, outras informações serão divulgadas somente após a conclusão do inquérito policial”.