Depois de transformar Cutias, Amanajás fala no futuro político: ‘sou um soldado’

Em frente à nova prefeitura: Professor Amanajás (União) governou um dos menores municípios do Amapá por oito anos

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

Aos 53 anos, o Professor Amanajás (UB) foi quase tudo na política em âmbito municipal na cidade de Cutias do Araguari, município a cerca de 140 km de Macapá e com uma das menores populações do Amapá: cerca de 6 mil pessoas. Foram 28 anos de mandatos, entre a Câmara Municipal e duas gestões na prefeitura. Atual presidente do diretório municipal do União Brasil, o prefeito deixa o mandato no dia 1º de janeiro de 2025 para ser substituído pelo adversário político Júnior Mourão (PL), que já tinha sido derrotado por Amanajás em 2020.

Mourão assumirá um município muito diferente do que era quando Amanajás sentou na cadeira de prefeito pela primeira vez, em 2016. Com quase toda a sede urbanizada, a cidade regularizou salários, pagamentos de fornecedores, ganhou uma arena, praça, prédios novos como a prefeitura e a Secretaria de Saúde, e a nova orla, que só não foi concluída porque o STF suspendeu a liberação de emendas em todo o Brasil.

O novo prefeito herdará 11 obras contratadas, das quais sete já estão em andamento e com a maior parte do dinheiro em caixa. Ao todo, as obras totalizam R$ 13 milhões.