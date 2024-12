Deputados aprovam promoção direta para soldados da PM e Bombeiros

Projeto de lei foi enviado pelo governo após pedido da deputada Liliane Abreu (PV)

Os deputados estaduais aprovaram, por unanimidade, nesta sexta-feira (13), o projeto do Executivo que altera os estatutos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do estado. A nova legislação permite que soldados sejam promovidos diretamente ao posto de cabo, eliminando a obrigatoriedade do curso de formação.

O projeto foi apresentado pelo governador Clécio Luís, após articulação liderada pela deputada Liliane Abreu (PV). A iniciativa surgiu de uma demanda apresentada por uma comissão de soldados, que, inicialmente, pleiteava mudanças no processo de formação. Após ajustes, a proposta evoluiu para a modificação do estatuto estadual, alinhando-o às diretrizes federais.

Com a aprovação, mais de 1 mil militares serão beneficiados, garantindo maior valorização e motivação para os profissionais da segurança pública.

“Essa é uma vitória para os militares, que há anos reivindicam o reconhecimento de sua dedicação, e para toda a sociedade amapaense, que ganha profissionais ainda mais motivados”, comentou Liliane Abreu.

A medida representa um passo importante no fortalecimento das forças de segurança do Amapá, reafirmando o empenho do governo e do legislativo estadual em reconhecer o papel fundamental dos militares para a sociedade.