Detento que deu marteladas na companheira é procurado

Patrick Moraes dos Santos responde a crimes de violência doméstica, roubo, ameaça e homicídio.

Da REDAÇÃO

Um detento com histórico de fugas e violência contra a mulher está sendo procurado no sul do Amapá. A Delegacia da Mulher de Laranjal do Jari divulgou nesta segunda-feira (23) a imagem de Patrick Moraes dos Santos, de 32 anos.

Ele é investigado por crimes de lesão corporal no contexto de violência doméstica, roubo, ameaça e homicídio, além de ser alvo de um mandado de recaptura.

Patrick, que cumpria pena em regime semiaberto, fugiu do sistema prisional e se tornou foragido. Após a fuga, ele foi para Laranjal do Jari, onde iniciou um relacionamento e se escondeu com a companheira em uma área de garimpo, na tentativa de evitar ser localizado pelas autoridades.

Na última segunda-feira (16), por volta das 5h da manhã, Patrick agrediu a mulher com golpes de um martelo, motivado por ciúmes. Apesar da gravidade das agressões, a vítima, após receber atendimento médico, conseguiu registrar um boletim de ocorrência, o que intensificou as buscas pelo suspeito.

A Delegacia da Mulher de Laranjal do Jari pede a colaboração da população para localizar Patrick. Informações podem ser enviadas de forma anônima e sigilosa pelo disque-denúncia: (96) 99148-0652.