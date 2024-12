Dezembro vermelho: Governo mobiliza ações de prevenção e tratamento do HIV no Amapá

Entre as principais iniciativas, estão os testes rápidos gratuitos, disponíveis de segunda a sexta-feira, das 13h às 17h.

O Governo do Amapá deu início à campanha Dezembro Vermelho, uma mobilização voltada à luta contra o HIV, Aids e outras Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs). Durante todo o mês, ações de conscientização, prevenção e assistência são realizadas, com foco nos direitos das pessoas diagnosticadas e na ampliação do acesso a serviços de saúde.

Entre as principais iniciativas, estão os testes rápidos gratuitos, oferecidos pelo Serviço de Atenção Especializada (SAE) e pelo Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), localizados na Rua Jovino Dinoá, bairro Central, em Macapá.

Os testes estão disponíveis de segunda a sexta-feira, das 13h às 17h, mediante apresentação do cartão do SUS e documento de identificação. O resultado sai em apenas 30 minutos, com total garantia de sigilo.

Segundo dados do governo, 5.090 pessoas vivem com HIV no Amapá e são acompanhadas por serviços especializados. Apenas em 2024, foram diagnosticados 324 novos casos no estado. Para o diretor do Centro de Referência em Doenças Tropicais (CRDT), Leonardo Nunes, o aumento na oferta de testes rápidos é essencial. “O objetivo é detectar novos casos, conscientizar sobre a prevenção e assegurar o tratamento adequado”, destacou.

O SAE oferece uma ampla rede de atendimento com suporte de uma equipe multiprofissional, incluindo médicos, infectologistas, ginecologistas, nutricionistas, psicólogos e assistentes sociais. Entre os serviços disponíveis estão:

Acompanhamento laboratorial e farmacêutico.

Atendimento odontológico e infantil.

Orientações sobre prevenção e realização de testes rápidos.

Dispensação de medicamentos específicos.

Atendimento individualizado para acompanhamento do tratamento.

O SAE funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, no endereço Rua Jovino Dinoá, nº 1251, bairro Central, Macapá.