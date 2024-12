Disputa por pontos de drogas deixa um morto em Macapá, diz polícia

Polícias Militar e Civil estiveram no local do crime, na Rua Canal das Pedrinhas, próximo à ponte, na zona sul da capital do Amapá.

Por OLHO DE BOTO

A disputa entre facções criminosas por terreno para venda de drogas terminou em mais uma morte em Macapá. O caso ocorreu na noite desta sexta-feira (27), no Bairro Pedrinhas, zona sul da cidade. A vítima foi um adolescente de 17 anos, conhecido como “Bigodinho”, que foi baleada na região da cabeça e não resistiu aos ferimentos.

O crime ocorreu por volta das 18h na Rua Canal das Pedrinhas, próximo à ponte. Segundo testemunhas, o adolescente foi atingido por quatro disparos de revólver efetuados por um homem identificado como Rodrigo. O suspeito seria morador do Conjunto Barcelos, que fica próximo do local do homicídio. Após o ataque, ele fugiu em direção a sua casa, com o apoio de um veículo de cor branca – o modelo não foi identificado.

Populares prestaram os primeiros socorros e levaram a vítima à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Zona Sul. Devido à gravidade dos ferimentos, ela foi transferido para o Hospital de Emergência. Algumas horas depois, por volta das 22h, faleceu.

Além da PM, a Polícia Civil também esteve no local e abriu investigação para apurar os detalhes do caso. Segundo as autoridades, há indícios de que o crime está relacionado à disputa por pontos de venda de drogas na região, envolvendo membros de facções criminosas rivais.

A Polícia Técnico-Científica (Politec) realizou a perícia na cena do crime, enquanto equipes da Polícia Militar conduziram diligências na tentativa de localizar o suspeito, que segue foragido.

Bigodinho faria 18 anos no domingo, dia 29 de dezembro.