Do panetone ao peru, saiba como estão os preços de produtos tradicionais do Natal

O estudo é do Procon do Amapá, feito nos municípios de Macapá e Santana.

Da REDAÇÃO

Nas compras para a ceia natalina deste ano, a população de Macapá e Santana – os dois maiores mercados consumidores do estado –, pode encontrar grandes variações de preços nos itens tradicionais do período, de acordo com pesquisa realizada pelo Procon do Amapá entre os dias 3 e 6 de dezembro de 2024, em supermercados.

Entre os destaques, estão os produtos clássicos como peru, panetone e espumante, com preços que trazem economia, mas também podem sair salgado para quem não pesquisa antes de comprar.

Peru

Em Macapá, o peru foi encontrado por valores entre R$ 32,98 e R$ 42,69, enquanto em Santana o preço único foi de R$ 29,99. Em comparação a 2023, na capital, houve um aumento de 27,53% no menor valor, mas no maior valor ocorreu uma redução de 44,41%. Já em Santana, o menor valor subiu 5%, enquanto o maior reduziu 26,68%.

Panetones

Guloseima que não pode faltar na ceia de Natal, o panetone de frutas em Macapá pode tanto ‘doce’ quanto ‘salgado’ para o bolso do amapaense: custa de R$ 9,90 a R$ 36. Em Santana, os preços oscilam entre R$ 17,80 e R$ 22,99.

Já os panetones de chocolate têm variações ainda maior: de R$ 10,59 a impressionantes R$ 239,99 em Macapá, e R$ 14,50 a R$ 22,99 em Santana. Comparado a 2023, os preços dos panetones de frutas subiram até 9,19% em Macapá, enquanto o de chocolate teve aumento expressivo de 80,84%.

Espumantes

Dos simples ao sofisticados, os espumantes variam amplamente, indo de R$ 29,90 a R$ 279,99 em Macapá e de R$ 45,95 a R$ 139,00 em Santana. Como esta bebida é novidade na cesta de 2024, não há dados comparativos de anos anteriores, mas a grande diferença de preços sugere atenção dos consumidores ao escolher entre marcas e supermercados.

Cesta natalina

Além dos itens principais, a pesquisa revelou que o preço médio da cesta natalina mista é de R$ 825,35 em Macapá, podendo chegar a R$ 1.360,22, enquanto em Santana, o custo médio é de R$ 375,02, com máximo de R$ 455,98. Entre os itens adicionais avaliados, o milho verde, azeitonas e vinhos também chamam atenção pelas variações expressivas.