Donos de boca de fumo, mãe e filho são flagrados com drogas e dinheiro

Flagrante foi feito pelo Batalhão de Força Tática na zona leste de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

A Polícia Militar do Amapá (PM-AP) “estourou a Boca do Denner” e prendeu mãe e filho com drogas, dinheiro, uma máquina de cartão de crédito e uma balança de precisão. O flagrante aconteceu na madrugada desta sexta-feira (13), no Bairro Cidade Nova, em Macapá, durante uma ação integrada entre a Força Tática e a Companhia de Choque do Bope.

Os suspeitos, conhecidos da polícia, moram em uma área com forte atuação da facção Família Terror do Amapá (FTA). Josiane Ferreira Lopes já possui passagem por tráfico de drogas. O filho, Denner Lopes Gonçalves, tem registros criminais pelos mesmos crimes, além de roubo e furto.

Os policiais participavam da Operação Paz, realizando incursões em uma região de intensa comercialização de entorpecentes, quando receberam a denúncia de que um homem de short preto e com tatuagem nas costas estava vendendo drogas em frente a uma boca de fumo conhecida no bairro.

Ao chegar ao local, o capitão Alan Jocer Lopes, responsável pela ocorrência, relatou que Denner jogou uma bolsa transparente debaixo das pontes e tentou fugir, mas a área já estava cercada. Na bolsa, os militares encontraram R$ 170 e 29 porções de crack.

Denner teria indicado que havia mais drogas em sua casa. No local, com o apoio do Canil do Bope, os policiais encontraram porções de maconha, cocaína e crack, além de uma máquina de cartão de crédito, uma balança de precisão e dinheiro em espécie. Josiane, que estava na residência, também recebeu voz de prisão.

Ambos foram conduzidos ao Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) do Pacoval.