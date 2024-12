Dupla derrota: Topete Dourado é nocauteado e preso

Eliel dos Santos e Santos, o Topete Dourado, foi condenado por tentar matar a ex-companheira.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

Após pisar no ringue do Shooto Brasil 127, ontem (13), no Rio de Janeiro (RJ), o lutador amapaense Eliel dos Santos e Santos, conhecido no mundo do MMA – sigla em inglês para Mixed Martial Arts (Artes Marciais Misturadas) – como Topete Dourado perdeu duas vezes.

Primeiro, foi nocauteado em menos de 1 minuto pelo seu adversário, Cleverson Carrilho. Logo depois perdeu a liberdade ao ser abordado por agentes das Polícias Civis do Rio e do Amapá e da Polícia Federal, que o prenderam no próprio evento esportivo.

Natural de Macapá, Topete foi condenado por tentativa de homicídio contra sua ex-companheira em um caso de violência doméstica. Segundo a polícia, após obter liberdade provisória com o uso de tornozeleira eletrônica, Eliel rompeu o dispositivo e tentou atacar a vítima novamente, desferindo golpes de faca.

Durante o segundo ataque, um homem que tentou intervir foi gravemente ferido, e a ex-companheira também sofreu lesões.

Desde então, Topete era considerado foragido, com um mandado de prisão em aberto. Ele foi monitorado pelas autoridades enquanto se inscrevia em competições de MMA e viajava para o Rio de Janeiro.

O lutador agora permanece detido no Rio de Janeiro e está à disposição da Justiça do Amapá.