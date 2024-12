Em alta velocidade, carro capota e vai parar do outro lado do canal

Acidente ocorreu nas imediações do Bairro do Trem, na zona sul de Macapá.

Por RODRIGO DIAS

A polícia ainda está identificando o motorista que dirigia um carro modelo Mobi de cor cinza que foi parar dentro do Canal do Beirol, nas imediações do Bairro do Trem, na zona sul de Macapá, nesta sexta-feira (20), no começo da madrugada.

O que chama a atenção é que nenhuma barreira de contenção de concreto do lado onde parou o veículo foi atingida. Já do lado onde o veículo atravessou, as manilhas de concreto maciço não foram capazes de conter o automóvel, que teve avarias consideráveis no motor, teto e frente, completamente amassados.

Os vizinhos que moram nas proximidades da Avenida Acelino de Leão informaram que já acordaram com o veículo no Canal. O estrondo gerado no impacto chamou a atenção.

Dois moradores que conversaram com a reportagem relataram ter visto como tudo aconteceu – eles pediram para não serem identificados, contudo. Segundo os relatos, era por volta de 0h30 quando o carro surgiu em alta velocidade, vindo da direção da Rua Leopoldo Machado, sentido leste/oeste, descontrolado. Ele bateu em uma manilha de contenção, capotou e, surpreendentemente, foi parar do outro lado do canal.

Mas as testemunhas ficaram ainda mais surpresas ao ver que, mesmo diante da violência do acidente, o motorista logo saiu do veículo, caminhando. Ele aparentava estar bem, mas não ileso. Foi socorrido por uma ambulância, de acordo um morador.

O corpo de bombeiros esteve local. Por volta de 11h, um caminhão-guincho tentou resgatar o veículo, mas como o espaço entre as barreiras de contenção é de um pouco mais de um metro, desistiu.

Até às 11h30 da manhã o carro seguia com o pisca alerta ligado, quando um segundo guincho conseguiu retirá-lo do canal. A reportagem apurou que o serviço de resgate foi encomendado por uma locadora de carros. Até o comendo, o condutor não foi identificado.