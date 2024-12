Em crise, prefeitura pagará R$ 300 mil a aparelhagem de som no réveillon

Contrato foi publicado no dia 4 de dezembro; prefeitura usará recursos próprios, mesmo com dificuldades para manter obras e serviços

Por SELES NAFES

Foi publicado no Diário Oficial do Município o valor que a Prefeitura de Macapá pagará pela apresentação da aparelhagem de som Lendário Rubi, a principal atração da programação de réveillon do município. De acordo com o extrato do contrato, serão R$ 300 mil.

O contrato foi assinado no último dia 4 de dezembro entre a Fundação Municipal de Cultura (Fumcult) e a empresa ECA Produções e Eventos Ltda, com sede em Belém. O contrato tem vigência de 1 mês a partir da assinatura.

Ao contrário do réveillon anunciado pelo governo do Amapá, onde os cachês de artistas de outros estados serão pagos por empresas, a prefeitura decidiu usar recursos do tesouro municipal para pagar a principal atração da programação.

Apesar da iniciativa, a prefeitura tem dificuldades para manter o ritmo de obras e serviços como a destinação da coleta de lixo. Este mês, a Câmara Municipal autorizou a Prefeitura de Macapá a contrair empréstimo de R$ 250 milhões.

No mesmo dia em que assinou o contrato com a aparelhagem, dezenas de trabalhadores de empresas que prestam serviços para o município fizeram um protesto em frente à prefeitura pedindo o pagamento de direitos e salários atrasados.

Num grande esforço para transmitir segurança à população quanto à saúde financeira municipal, a prefeitura conseguiu pagar com 10 dias de antecedência a 2ª parcela do 13º salário dos servidores municipais, no mesmo dia em que o governo estadual também fez o mesmo anúncio.