Em parceria com produtor americano, Tatty Taylor se prepara para turnê nos EUA e Europa

Parceiro de grandes estrelas da música internacional, Jeremy Thomas está em Macapá produzindo o show que Tatty apresentará nas turnês

Da REDAÇÃO

A cantora amapaense Tatty Taylor, conhecida por sua voz marcante e presença de palco cativante, está prestes a alçar novos voos em sua carreira. A artista se prepara para uma turnê pelos Estados Unidos e Europa, com estreia marcada para o segundo semestre de 2025, sob a batuta do aclamado produtor e multi-instrumentista Jeremy Thomas, um dos nomes de destaque na cena musical de Oklahoma.

Um encontro que mudou tudo

Jeremy Thomas, líder do Jeremy Thomas Quartet e colaborador de lendas da música como Lionel Richie, Snoop Dogg, Adele, Paul McCartney e Quincy Jones, descobriu Tatty Taylor há oito anos por meio das redes sociais. A princípio, a cantora desconfiou do contato e até bloqueou o produtor. No entanto, sua persistência e o envio de materiais musicais abriram espaço para uma parceria que promete transformar a carreira de Tatty.

“Alguns outros artistas disseram que gostariam de trabalhar comigo. Um da cidade de Nova York e outro do Reino Unido, em Londres. Mas eu quero apostar na Tatty. O Brasil e a Amazônia são o centro do mundo e essa moça tem muito talento”.

Após anos de troca de ideias, os dois se encontraram em maio deste ano, em São Paulo, para começar a gravar canções inéditas. Jeremy esteve presente em momentos marcantes da trajetória recente da cantora, incluindo a premiação que ela recebeu pela relevância de sua atuação artística no Norte do Brasil, em um evento paralelo à COP (foto em destaque), no Teatro da Paz, em outubro. Agora, o produtor está em Macapá para conhecer mais sobre a cultura local e alinhar os últimos detalhes da turnê.

Planos para 2025

A turnê internacional terá início nos Estados Unidos, com shows já confirmados em Oklahoma e Texas. Na Europa, a Espanha será uma das paradas principais, com outros destinos a serem anunciados no próximo ano. O repertório incluirá músicas em português, inglês e espanhol, reforçando a versatilidade da artista.

“Todo artista quer ter uma oportunidade que possa alavancar sua carreira. Eu acredito que o Jeremy possa contribuir muito com a evolução da minha música, da minha arte, da minha carreira. Estamos construindo um repertório lindo, e em três idiomas, português, inglês e espanhol, por isso estou estudando muito. Estou pronta para novos desafios, para buscar novos espaços, mas sabendo sempre que eu tenho para onde voltar e eu sempre voltarei”, avalia a cantora.