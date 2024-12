Em show alucinante, Alok coloca milhares para dançar no Réveillon do Amapá

Drones provocaram muitas reações de emoção na plateia com formações que escreveram expressões do vocabulário regional e o desenho da bandeira do Amapá.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

Numa noite que provavelmente foi o recorde de público para uma festa de fim de ano no Amapá, o mundialmente renomado DJ Alok levou mais de 230 mil pessoas presentes no anfiteatro da Fortaleza de São José ao delírio com sua música eletrônica e mixagens, nesta segunda-feira (30).

Dizer que o público ficou ensandecido não é nenhum exagero. Durante mais de duas horas, Alok fez jovens, adultos e até crianças acompanhadas dos pais agitarem a 3ª noite do Réveillon do Amapá.

Antes do DJ ainda subiram ao palco os amapaenses Nanini e Taty Tayllor, que aqueceram a multidão para o show principal da noite.

Como já era esperado, um dos pontos altos do show foi o “balé” dos drones, que provocaram muitas reações de emoção na plateia com formações que escreveram literalmente no céu de Macapá expressões do vocabulário regional local, como Égua Macapá, Só a polpa do abacate, mensagem de Feliz 2025 e o desenho da bandeira do Amapá.

Alok já tinha vindo outras dua vezes ao estado, mas para eventos particulares e de menor porte.

A última atração da noite foi Ávine Vinny, que encerrou a programação do penúltimo dia com seu forró eletrônico. Hoje (31), a virada de ano-novo será por conta das atrações nacionais Alceu Valença, Pablo do Arrocha e João Gomes.