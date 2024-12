Empresa de grãos arremata área no Porto de Santana por R$ 58 mi e 25 anos

Oferta de R$ 58,06 milhões exige contrapartidas, entre elas o investimento de R$ 90 milhões na construção de silos e aumento da extensão do cais.

Por JONHWENE SILVA, de Santana

A empresa paranaense de grão Rocha Granéis Sólidos de Exportação arrematou a área MCP-03 da Companhia Docas de Santana (CDSA), pertencente à Prefeitura de Santana, por R$ 58,06 milhões. A concessão foi leiloada nesta quarta-feira (18) na Bolsa de Valores de São Paulo.

Como contrapartida, a empresa terá que investir R$ 90 milhões na construção de silos e na ampliação do cais em aproximadamente 30 metros.

Com sede em Paranaguá (PR), a Rocha Granéis é referência na América Latina em automação e opera um dos principais terminais especializados na movimentação de granéis sólidos agrícolas para exportação. Atualmente, a área arrematada tem 200 metros de extensão, mas, com os investimentos, passará a 230 metros, o que poderá aumentar a capacidade de receber navios.

“Todas as etapas do planejamento e da execução do leilão foram acompanhadas de perto, resultando no sucesso absoluto do certame. Isso certamente atrairá novos negócios para o município, contribuindo para o desenvolvimento de Santana e de todo o Amapá”, comemorou o prefeito Bala Rocha.

A Rocha Granéis disputava diretamente o leilão com a Cianport (Companhia Norte de Navegação e Portos), que já opera no Porto de Santana e iniciou tratativas relacionadas a licenças ambientais para construir um novo porto na Ilha de Santana. A estimativa é que mais de 300 empregos diretos sejam gerados na comunidade rural nesta fase inicial.

O porto da CDSA já conta com a operação de empresas como Caramuru e Amcel, que utilizam áreas do terminal para embarque e desembarque de cargas. A articulação dos senadores Davi Alcolumbre (UB) e Randolfe Rodrigues (PT), do governador Clécio Luís (Solidariedade) e do ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, foi decisiva para o sucesso do leilão.

“Estamos muito felizes com o resultado do leilão, que contou com a presença do presidente das Docas, Edival Tork, fruto de um trabalho coletivo liderado pela Prefeitura de Santana e pela Companhia Docas. Os investimentos vão impulsionar o desenvolvimento de Santana”, concluiu o prefeito.