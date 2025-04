Empresário acusado de promover festas para exploração sexual de meninas em Macapá é preso

Trabalho conjunto entre Polícias Civis do AP e SC resultou na prisão de foragido por exploração sexual infantil.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

Mais um empresário acusado de participar de uma rede de exploração sexual infantil em Macapá, alvo da Operação Iuvens, foi localizado e preso. Luiz Roberto de Souza, de 51 anos, proprietário da empresa Cibra – do ramo da mineração, sediada no Bairro Buritizal, em Macapá – foi capturado na cidade de Rio Negrinho, em Santa Catarina.

A prisão foi resultado de uma operação conjunta entre a Polícia Civil de Santa Catarina e o Núcleo de Capturas da Polícia Civil do Amapá. Ele era considerado foragido. Após cruzamento de informações e um trabalho integrado entre as equipes das duas polícias, o suspeito foi localizado durante uma festividade de natal, no dia 25. Contudo, só agora a polícia divulgou a captura. A abordagem ocorreu de forma planejada, garantindo a segurança dos agentes e da população local.

Segundo a Delegacia Especializada nos Crimes Contra a Criança e o Adolescente (DERCCA), que conduz a Operação Iuvens, a investigação revelou a participação do empresário no esquema como organizador e promotor de festas nas quais as vítimas eram levadas após contatos com um dos aliciadores das vítimas. Eram nestas festas que ocorriam os crimes, segundo a investigação.

Após a captura, o homem foi encaminhado ao sistema prisional de Santa Catarina, onde aguardará os trâmites para ser transferido ao Amapá.

A Operação Iuvens prendeu 15 pessoas até o momento, entre elas um major dos bombeiros, empresários, funcionários públicos e um personal trainer, além de aliciadores das vítimas. Com a captura de Luiz Roberto, apenas o vereador de Macapá, Zeca Deabo, está foragido.