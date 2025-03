Empresário que pagou dívida de R$ 1,5 milhão do Ypiranga é reeleito presidente do clube

O empresário Ricardo Oliveira foi aclamado presidente do Clube da Torre para mais quatro anos: 2025 a 2028

Por ALAN VALENTE

Reeleito após tirar do próprio bolso parte do dinheiro que quitou a dívida trabalhista e fiscal do clube, o presidente do Ypiranga respira ares mais leves enquanto prepara uma “nova era” que visa reconectar a instituição com torcedores e sócios.

Candidato na chapa única ‘Campeões de 92’, que venceu as eleições no último sábado (7), o empresário Ricardo Oliveira foi aclamado presidente do Clube da Torre para mais quatro anos (2025-2028). O pleito teve a participação de mais de 500 associados. O vice-presidente eleito foi o ex-jogador Aldemir França.

Oliveira pagou com recursos próprios 40% da dívida de R$ 1,5 milhão – R$ 600 mil – em causas trabalhistas e impostos. Os outros 60% – R$ 900 mil – foram bancados pelos patrocinadores do clube, a Elisa Brasil e a Time Mania (da Loteria Federal).

Com o alívio do débito quitado, o presidente agora pensa na gestão que quer implantar juventude e inovação.

“Vamos renovar o Ypiranga, resgatando sua grandeza e reconectando o clube com a torcida, atletas e sócios”, afirmou, destacando a ampliação do Conselho Deliberativo, de 20 para 40 membros, como um passo importante para maior representatividade.

Desafios

O Ypiranga enfrentará desafios financeiros para executar o que Ricardo Oliveira tem em mente para esta segunda gestão: investimentos mais robustos em outras modalidades esportivas, como basquete, futsal e tênis de mesa.

Mas a maior prioridade é a construção de um centro de treinamento adequado, promessa que visa dar sustentação ao crescimento esportivo do clube.

Para isso, além do foco esportivo, a nova gestão pretende resgatar eventos tradicionais, como domingueiras, bingos e bailes dançantes, para fortalecer os laços com a comunidade e aumentar as receitas.

“Com as contas equilibradas, podemos avançar com investimentos no futebol e outras modalidades, como na construção de um novo centro de treinamento. Isso atrapalha muito em poder capacitar atletas em time de alto nível. Atletas, sócios e torcida em unidade será o ponto central de nosso projeto”, enfatizou.