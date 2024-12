Equatorial anuncia desligamentos em 4 municípios para modernizar distribuição

Manutenções ocorrerão entre 16 e 20 de dezembro em Macapá, Amapá, Oiapoque e Pracuúba

Da REDAÇÃO

A Equatorial anunciou que realizará desligamentos programados entre os dias 16 e 20 de dezembro em quatro municípios do Amapá: Macapá, Amapá, Oiapoque e Pracuúba. As ações fazem parte de um amplo esforço para modernizar a rede elétrica e melhorar a qualidade do fornecimento de energia na região.

Os trabalhos incluem manutenção em transformadores, substituição de postes e estruturas, poda de árvores e outras melhorias, com o objetivo de reduzir falhas e aumentar a eficiência da distribuição.

A distribuidora reforça que os desligamentos serão comunicados com antecedência por meio de carros de som e rádios locais, permitindo que a população possa se organizar. “Essas ações fazem parte do compromisso da Equatorial em garantir um serviço mais eficiente e seguro para todos os moradores”, destacou a empresa em nota.

Orientações de segurança

A Equatorial alerta que ninguém deve manusear a rede elétrica durante os períodos de manutenção, pois a energia pode ser restabelecida antes do horário previsto. Caso surja alguma necessidade emergencial, os serviços poderão ser adiados temporariamente.

Programação de desligamentos

Confira os horários e locais onde os desligamentos ocorrerão durante o período:

16 de dezembro

Oiapoque, Planalto: Avenida Lenilza da Silveira Teles; Avenida Professora Naziazena Teles; Rua Monte Moria | 08h25 às 15h

Macapá, Congós: Avenida Lua (a partir da Avenida João Guerra) | 08h30 às 11h30

Macapá, Congós: Avenida Padre Ângelo Biraghi (entre Rua Carlos Drummond de Andrade e Rua Benedito Lino do Carmo) | 13h30 às 16h30

17 de dezembro

Macapá, Congós: Avenida Luiz Alves da Cunha (a partir da Rua Doutor Alberto Lima) | 08h30 às 11h30

Macapá, Congós: Avenida Arthur Roque (a partir da Rua Doutor Alberto Lima) | 13h30 às 16h30

18 de dezembro

Macapá, Novo Buritizal: Travessa Manoel Valente dos Santos | 08h30 às 11h30

Macapá, Zerão: Avenida Walter Jucá; Rua Eurico dos Santos Barbosa | 13h30 às 16h30

Amapá, Centro: Avenida Alves da Cunha; Rua Senador Lemos | 09h às 10h

Macapá, Buritizal: Diversas ruas e avenidas | 10h às 18h

19 de dezembro

Macapá, Zerão: Avenida Professor Caramuru; Rua Eurico dos Santos Barbosa | 08h30 às 11h30

Macapá, Congós: Passagem Evandro Carneiro de Melo | 08h35 às 12h35

Macapá, Comunidades de Ressaca: Várias localidades rurais | 09h às 17h

Macapá, Universidade: 1ª Avenida do Universidade | 13h30 às 16h30

20 de dezembro

Oiapoque, Clevelândia do Norte: Diversas ruas e avenidas | 08h às 15h

Macapá, Universidade: Avenida Antônio Castro Monteiro; Rua Doutor Braulino | 08h30 às 11h30

Macapá, Conjunto Habitacional São José: Blocos 06, 07, 08 e 13 | 09h às 13h

Macapá, Nova Esperança: Rua Claudomiro de Moraes; Avenida Maria Quitéria; Rua Paraná | 13h30 às 16h30

Pracuúba, Flexal: Rua I; Rua II; Rodovia BR-156 | 10h às 11h

Pracuúba, Centro: Diversas ruas e avenidas | 14h às 15h

Para mais informações, a população pode acessar o site da Equatorial, na seção “Desligamentos Programados”.