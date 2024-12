Escolinha que revela talentos, Carcarazinhos abre novo polo

Time do município de Santana a 17 km de Macapá, pretende expandir novas unidades até para outros municípios.

Por JONHWENE SILVA, de Santana

O Independente Esporte Clube (IEC), uma das maiores equipes do futebol profissional do Amapá, deu mais um passo na ampliação de suas categorias de base ao inaugurar um novo polo no Bairro Provedor I, em Santana, a 17 km de Macapá. A Escolinha Carcarazinhos, que já funciona há mais de um ano no polo Centro, localizado na Arena Jumbinha, agora expande suas atividades.

O novo polo dos Carcarazinhos está em plena atividade na Arena Lima, com aulas às terças, quintas e sábados, nos turnos da manhã e tarde. Situado em uma localização estratégica, o polo atende os bairros Provedor I e II, Igarapé da Fortaleza, Vila Amazonas, Remédios I e II, e Novo Horizonte. O espaço conta com uma estrutura moderna, incluindo gramado sintético e iluminação em LED.

O polo Provedor I será comandado pelo experiente técnico Isac Pinheiro, responsável pelas categorias de base do Carcará. O objetivo principal é identificar novos talentos do futebol santanense e, futuramente, integrá-los às equipes principais do Independente.

“Nossa ideia é oferecer oportunidades para os garotos que moram mais perto desses bairros próximos à arena. Muitos pais e responsáveis não conseguem levar os filhos ao Centro, mas aqui a proximidade facilita. Esperamos atender um grande número de alunos, pois há muitos talentos na região que só precisam ser lapidados”, afirmou Pinheiro.

De acordo com Rodrigo Tork, presidente do IEC, o clube planeja expandir ainda mais, com a criação de novos polos no município de Santana e em outras cidades. Estão previstas unidades nos bairros Paraíso e Fonte Nova. Além disso, há estudos em andamento para implantar um polo em Macapá em 2025.

“Temos identificado muitos meninos e meninas com talentos incríveis, o que reforça nosso compromisso de criar oportunidades. O esporte, especialmente o futebol, desperta grande paixão, e o Independente tem recebido diversos pedidos para expandir a escolinha Carcarazinhos. Estamos avaliando e, em breve, anunciaremos novas unidades”, destacou Tork.

A Escolinha Carcarazinhos atende meninos e meninas com idades entre 6 e 14 anos.