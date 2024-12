Esposa de traficante preso é flagrada ‘tocando’ os negócios do marido

A prisão ocorreu no Bairro Congós, em Macapá, onde a polícia encontrou drogas escondidas dentro e debaixo da casa no lago.

Da REDAÇÃO

Uma mulher de 21 anos foi presa pela Polícia Civil do Amapá após ser flagrada dando continuidade ao tráfico de drogas liderado pelo companheiro, atualmente detento do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen).

A ação foi conduzida pela Delegacia Especializada em Tóxicos e Entorpecentes (DETE), com apoio do Núcleo de Operações em Inteligência (NOI). A mulher foi presa em casa, no Bairro Congós, zona sul de Macapá, na quarta-feira (11).

Segundo a polícia, ela assumiu as operações de venda, distribuição e armazenamento de drogas na região após a prisão do companheiro, realizada em julho deste ano, também pela DETE. Segundo o delegado Kleyson Fernades, a acusada era peça-chave na logística do tráfico no bairro, garantindo a continuidade das atividades ilícitas mesmo com a liderança principal encarcerada.

Durante a operação, agentes encontraram entorpecentes na residência da acusada, um casebre de madeira numa região de lago. Parte das drogas estava escondida debaixo da água, submersa em um tubo de aço. Outras drogas sintéticas estavam dentro do forro do imóvel.