Exposição fotográfica mostra a Essência Amazônica sob as lentes de Serginho Silva

O evento vai reunir 30 imagens selecionadas, captadas ao longo de 25 anos pelo fotógrafo Serginho Silva

De 4 a 7 de dezembro de 2024, o Tribunal de Justiça do Amapá (TJAP) será o palco de uma celebração única da cultura e da identidade amazônica com a exposição fotográfica Essência Amazônica. Realizada no 1º piso da sede do TJAP, em Macapá, o evento reúne 30 imagens selecionadas, captadas ao longo de 25 anos pelo fotógrafo Serginho Silva, conhecido por traduzir em suas lentes a alma e as tradições do povo amapaense.

Com o objetivo de preservar a memória, os costumes e as riquezas culturais do Amapá, a mostra foca nas paisagens naturais do estado e nas histórias de personagens icônicos da região, como indígenas, quilombolas e ribeirinhos. Para o fotógrafo, cada imagem é mais do que um registro: é uma narrativa visual que reflete pertencimento e identidade.

“Cada imagem carrega a assinatura de quem observa com o coração e a alma da Amazônia”, destaca Serginho Silva, cujo trabalho criterioso selecionou entre milhares de registros os momentos mais emblemáticos de sua jornada no audiovisual.

O olhar de Serginho Silva

Pedro Sérgio da Silva, o Serginho, é um cearense de 59 anos que mora no Amapá há 24 anos. Com uma carreira de 35 anos no audiovisual, ele passou por TVs, agências de publicidade, produtoras e instituições públicas, consolidando-se como um dos grandes nomes da fotografia no estado. Sua habilidade em capturar a essência amazônica com sensibilidade e autenticidade é reconhecida por admiradores locais e de outras regiões do Brasil.

Serviço

Evento: Exposição fotográfica Essência Amazônica

Local: 1º piso da sede do TJAP – Rua General Rondon, 1295, Centro, Macapá.

Data: 4 a 7 de dezembro de 2024

Horário: Das 10h às 13h