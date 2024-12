Faccionados que vieram do interior para a capital atacar rivais morrem em tiroteio com o Bope

Troca de tiros entre criminosos e policiais ocorreu no Bairro do Muca, na zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Dois integrantes de uma facção criminosa oriunda do município de Laranjal do Jari acabaram mortos na tarde desta quinta-feira (5), no Bairro do Muca, na zona sul de Macapá. A ação foi resultado de um confronto entre a Rotam e quatro bandidos. Além dos dois mortos, um terceiro foi preso e o quarto conseguiu fugir.

A informação repassada pelo serviço de inteligência da PM era que os indivíduos haviam chegado recentemente do Jari, onde atuavam na prática de roubos, e estavam hospedados em uma quitinete, na Rua Remos Amoras.

O major Wilkisson, subcomandante do Bope, confirmou que os indivíduos planejavam atacar rivais e cometer roubos na capital amapaense. Segundo o oficial, na chegada dos militares ao local, os suspeitos começaram a correr e a disparar em direção aos policiais.

Dos quatro criminosos, dois invadiram um depósito de uma propriedade particular e, lá, houve o revide. Já o criminoso que se entregou teve a integridade física preservada e foi conduzido ao Ciosp do Pacoval. Os nomes dos bandidos ainda não foram revelados.

Wilkisson destacou que os criminosos, conhecidos por roubos em estabelecimentos comerciais e residências no Jari, mudaram-se para Macapá após as autoridades intensificarem investigações e ações em seu município de origem.

“Eles eram acostumados a fazer crimes em Laranjal do Jari. Quando a área deles queimou, fugiram para a capital. Aqui, já estávamos acompanhando as informações compartilhadas pela inteligência da Polícia Civil e sabíamos da periculosidade deles”, afirmou o oficial.

Os nomes dos envolvidos ainda não foram divulgados e as buscas continuam para localizar o criminoso foragido.