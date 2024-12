Famílias carentes agradecem orando ao receber alimentos

Ação foi do Projeto Amor Pelo Próximo, que distribuiu cestas básicas a famílias carentes nesta segunda-feira (23).

Por RODRIGO DIAS

O Natal é um momento especial para refletir, agradecer e renovar a fé, mesmo diante das dificuldades. Essa foi a mensagem do “Natal Solidário”, promovido pelo projeto “Amor Pelo Próximo”, que distribuiu cestas básicas a famílias carentes nesta segunda-feira (23).

Para Domingos Rodrigues, de 56 anos, morador do bairro Araxá, orar antes de receber alimentos é uma forma poderosa de expressar gratidão pelas bênçãos do ano que se encerra. Ele também aproveita o momento para pedir paz, saúde e felicidade para o próximo ciclo.

“Tem que ser grato primeiro a Deus, sem Ele nada é possível. Estou com saúde, minha família também, e o resto a gente conquista no dia a dia com a ajuda de pessoas de bom coração. Meu Natal será mais feliz com esta cesta básica que recebi”, afirmou.

Dona Antônia Sanches, de 65 anos, mãe de 10 filhos e moradora do bairro das Pedrinhas, emocionou-se ao receber a cesta básica e ainda ganhar um prêmio durante uma brincadeira de dança.

“Não tem como não agradecer e ser grata. É bom ser lembrada e se divertir. Essa magia do Natal me faz continuar batalhando a cada dia por algo melhor, confiando sempre naquele lá de cima. Não tinha nada para a ceia, mas agora vou festejar comendo e agradecendo. Amém”, disse.

Amor Pelo Próximo

O projeto “Amor Pelo Próximo” atua há 20 anos no estado do Amapá. Em 2024, contou com o apoio de uma emenda parlamentar do deputado estadual Diogo Senior, desenvolvida em parceria com o Governo do Amapá.

A primeira etapa do evento ocorreu na quadra da Igreja São Paulo, no bairro Jardim Equatorial, beneficiando mais de 750 famílias das comunidades do Pedrinhas, Araxá, Muca e bairros próximos.

Segundo o deputado Diogo Senior, a proposta é ampliar a iniciativa em 2025 para alcançar também os municípios, não apenas com cestas básicas, mas seguindo o modelo do programa “Amapá Sem Fome”, incluindo kits de alimentos especiais para bebês e vale-gás.

“A gente, enquanto parlamentar, precisa cuidar das pessoas. Elas estão necessitadas, e é nosso dever realizar essas ações, já que o dinheiro público deve retornar em benefícios para a população. É uma iniciativa paliativa, mas que ajuda neste período e que pode se tornar contínua, atendendo todo mês. O governo já realiza esse trabalho através da Secretaria de Assistência, e nós damos a nossa contribuição”, destacou o deputado.

Além da entrega de cestas básicas, o evento contou com distribuição de lanches e uma tarde de lazer para as crianças, que se divertiram em diversos brinquedos.