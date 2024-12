Fernandinho encerra Jornada Gospel Amapá 2024

Da REDAÇÃO

A Jornada Gospel Amapá 2024 chega ao fim nesta terça-feira (10) com uma programação especial. O encerramento acontece no anfiteatro da Fortaleza de São José de Macapá, a partir das 18h30, com apresentações de bandas locais e um grande show do cantor Fernandinho, um dos maiores ícones da música gospel no Brasil.

O evento, que também celebra o Dia da Bíblia, promete atrair um público expressivo. No início da Jornada, o show de Thalles Roberto reuniu cerca de 20 mil pessoas, e a expectativa é de que o espetáculo de Fernandinho repita o sucesso.

A programação da Jornada incluiu diversas atividades, começando com o reconhecimento de artistas locais através do Troféu Cultura Gospel Santana. Em seguida, houve o show de Thalles Roberto, a tradicional Caminhada do Povo de Deus pelas ruas de Macapá, e a Semana da Cultura Gospel. O encerramento, com Fernandinho, marca um momento especial de celebração e louvor.

Para o apóstolo Kelson Abraão, porta-voz da iniciativa, a Jornada representa mais do que um evento cultural: é uma oportunidade de unir a comunidade cristã e fomentar a economia local. “É um grande momento de comunhão. A Jornada veio para congregar, mobilizar, divulgar e fortalecer a cultura gospel, que vai além da oração e vigília. É também uma expressão cultural que impacta a economia do Amapá”, destacou.

A Jornada Gospel é uma realização do Instituto Brasil do Futuro (Ibraf) e do Governo do Amapá, com apoio do senador Randolfe Rodrigues, da Ordem dos Ministros Evangélicos do Amapá (OMEAP) e da Assembleia de Deus.

Sobre Fernandinho

Com uma carreira iniciada em 2001, Fernandinho ganhou destaque nacional em 2003 com o lançamento do álbum “Faz Chover”, um marco na música gospel brasileira. Desde então, tem se consolidado como uma das principais vozes masculinas do gênero, com sucessos que tocam milhões de pessoas em todo o país.

A apresentação de Fernandinho promete ser o ponto alto de uma Jornada que já entrou para a história cultural e espiritual do Amapá.