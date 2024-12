Flimac terá 5 dias de programação com literatura e arte em Macapá

Evento entrega prêmios literários, recebe a Periferia Brasileira de Letras (PBL), além de promover eventos pela cidade

Macapá será palco, a partir de amanhã (3), da segunda etapa do Festival Literário de Macapá 2024 (Flimac), que promete cinco dias intensos de atividades voltadas à valorização da literatura, cultura e arte amapaense. A programação abrange oficinas, exposições, diálogos literários e apresentações artísticas, em locais como o Centro Cultural Franco Amapaense, escolas estaduais e o Barracão da Tia Gertrudes.

Destaques da programação

Entre os momentos mais aguardados, está a entrega do Prêmio Flimac de Poesia, que celebra 30 finalistas nas categorias Poema Escrito, Interpretação e Poema Mais Popular, e do Troféu Juremas de Literatura, que reconhece personalidades que contribuem significativamente para a cultura e a literatura local e nacional. Entre os homenageados de 2024 estão nomes como Fernando Canto (in memoriam), Joãozinho Gomes, Mariane Martins e Clécio Luís.

Outro marco é a realização do Círculo Metropolitano da Periferia Brasileira de Letras (PBL), que acontece pela primeira vez no Amapá. A iniciativa reúne coletivos literários de diferentes estados brasileiros e reforça o protagonismo das periferias na promoção de políticas públicas para a literatura. O Amapá é representado pelo Coletivo Juremas, um dos organizadores do Festival.

“Estamos muito felizes por receber a Periferia Brasileira de Letras no Amapá e promover aos escritores, leitores e políticos do nosso estado e capital, essa chance de um diálogo único que a gente tem certeza que vai ser muito especial para o cenário da leitura e literatura daqui”, disse Carla Nobre, idealizadora do Festival Literário de Macapá e uma das fundadoras do Coletivo Juremas de Literatura.

Atividades diversificadas e interação com o público

Além dos prêmios e do encontro da PBL, o Flimac oferece mesas de diálogos, exposições de artes visuais, sessões de poesia, apresentações musicais, contação de histórias e o inusitado Pedal Literário, que encerra a programação no sábado (7). A atividade, que alia literatura e esporte, terá como ponto alto um sarau especial em homenagem ao poeta Fernando Canto, falecido em 2023.

Para participar de algumas atividades, como as mesas de diálogo e o Pedal Literário, é necessário realizar inscrição prévia online. Detalhes e atualizações podem ser conferidos no perfil oficial do evento no Instagram: @flimac_.

Programação completa

Terça-feira (03/12)

9h : Flimac na Escola Estadual Profª Maria Cavalcante de Azevedo Picanço.

18h às 22h: Abertura oficial, com entrega do Prêmio Flimac de Poesia e do Troféu Juremas de Literatura, no Centro Cultural Franco Amapaense.

Quarta-feira (04/12)

9h : Flimac na Escola Estadual Rivanda Nazaré da Silva Guimarães.

14h: Exposições de Artes Visuais e Círculo Metropolitano PBL, na Bibliogarden.

Quinta-feira (05/12)

14h : Flimac na Escola Estadual Maria do Carmo Viana dos Anjos.

14h: Apresentações artísticas, mesas de diálogo e Cine Juremas, na Bibliogarden.

Sexta-feira (06/12)

14h : Flimac na Escola Estadual Nancy Nina da Costa.

14h : Mesas de diálogo na Bibliogarden.

18h: Apresentações artísticas e mesa de diálogo no Barracão da Tia Gertrudes.

Sábado (07/12)

16h : Pedal Literário, com saída do Residencial Vila das Oliveiras e chegada na Casa do Artesão, culminando no sarau Piritos Comem Manga na Avenida.

Encerramento : Show com Poetas Azuis e Pegada de Gorila .

Realização e apoio

O Flimac é promovido pelo Coletivo Juremas e a Produtora Cultural ÓI Noiz Akí, com patrocínio do Governo do Amapá, senador Randolfe Rodrigues, Caixa Econômica Federal e Governo Federal.