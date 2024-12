Foragido de Goiás que estava escondido no Amapá morre em confronto com o Bope

O confronto aconteceu na manhã desta quinta-feira (5), no município de Pracuúba, a 260 km de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um assaltante procurado desde 2022 pelo Tribunal de Justiça de Goianira (GO) foi morto ao resistir à prisão e atirar contra o Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva (Giro) do Bope do Amapá. O confronto aconteceu na manhã desta quinta-feira (5), no município de Pracuúba, a 260 km de Macapá.

Dhemis Kauan Ferreira, de 24 anos, tinha um mandado de prisão por roubo, válido até 2031, expedido pelo juiz Luciano Borges da Silva, do Estado de Goiás.

De acordo com informações repassadas aos policiais, o foragido estava escondido no interior do Amapá.

“Recebemos a denúncia e fomos averiguar. Porém, na tentativa de abordá-lo, o infrator pegou uma espingarda e tentou contra a vida dos policiais, momento em que houve o revide”, explicou o tenente Azevedo, comandante do Giro.

Ferreira chegou a ser socorrido ao hospital do município, mas já estava sem vida.