Foragido do Acre é preso ao aterrissar em aeronave no Amapá

A ação é uma parceria com a Polícia Civil do estado, que já resultou em um total de 184 prisões em 2024.

Da REDAÇÃO

Um homem condenado por estelionato no Acre foi capturado dentro de uma aeronave logo após o pouso no Aeroporto Internacional de Macapá, na madrugada desta terça-feira (3).

A prisão foi realizada pela Polícia Federal do Amapá, a partir de informações da Delegacia de Capturas da Polícia Civil do estado, que descobriu a presença do foragido no voo.

Após a abordagem no interior do avião, o indivíduo foi conduzido ao Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) do bairro Pacoval.

Segundo a PF, somente em 2024, a colaboração entre o Grupo de Capturas da Polícia Federal e a Delegacia de Capturas da Polícia Civil já resultou na localização e prisão de 184 foragidos.