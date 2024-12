Foragido do Pará usava nome falso e cometia assaltos no Amapá

Ele foi identificado pela Polícia Civil como Pirata do Melgaço, que é condenado a mais de 34 anos de prisão no estado vizinho.

Por OLHO DE BOTO

A Polícia Civil do Amapá desmascarou falsa identidade de assaltante responsável por vários roubos em Macapá e revelou que ele era um foragido do estado vizinho do Pará condenado a mais de 30 anos de prisão.

Marcelo de Souza Castro, de 33 anos, conhecido como “Pirata de Melgaço”, foi preso em Macapá no último dia 25. Ele era investigado pela Delegacia Especializada nos Crimes Contra o Patrimônio (DECCP) por uma série de assaltos na capital amapaense.

No momento da prisão, realizada após uma tentativa frustrada de assalto, Marcelo apresentou um documento falso em nome de Amizael da Silva Araújo. Apresentado no Ciosp do Pacoval após preso em flagrante pela Polícia Militar, ele foi autuado e encaminhado à audiência de custódia.

Segundo o delegado Celson Pacheco, da DECCP, o criminoso chegou a ser encaminhado ao Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen) com o nome falso, mas os agentes da DECCP, em atuação conjunta com o Núcleo de Operação e Inteligência (NOI), e órgãos de inteligência do Estado do Pará, descobriram a verdadeira identidade do preso. Era mesmo o Pirata do Melgaço.

Com a identificação, veio a vasta ficha criminal de Marcelo. Ele estava foragido do sistema penitenciário do Pará desde 2019, quando não retornou de uma saída temporária. O histórico criminal dele inclui homicídios e roubos.

Agora, além de responder por seus crimes no Pará, ele enfrentará novos processos no Amapá, relacionados aos assaltos cometidos sob sua falsa identidade.