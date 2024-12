Gerente de loja morre e esposa fica ferida na Duca Serra

Acidente ocorreu na rodovia entre a capital Macapá e a cidade de Santana.

Por OLHO DE BOTO

Um motociclista morreu e a passageira que estava com ele ficou ferida em um acidente de trânsito ocorrido na manhã desta quinta-feira (19) na Rodovia Duca Serra, entre a capital Macapá e a cidade de Santana.

A vítima fatal, Ronilson Amaral Gomes, de 39 anos, era gerente de uma loja de acessórios no Centro Comercial de Macapá. Ele conduzia uma moto de 160cc que foi atingida violentamente por um carro vermelho modelo UP.

Uma testemunha contou à reportagem que os dois veículos seguiam no mesmo sentido pela Rodovia Duca Serra em direção ao centro da capital. Segundo ela, o motorista do carro pretendia entrar na rotatória de acesso à Rodovia AP-440, conhecida como Ramal do KM-9, mas passou da entrada. Ao tentar retornar de ré para fazer a conversão à esquerda, atravessou na frente da moto e a colisão ocorreu.

Com o impacto na lateral do carro, Ronilson morreu na hora. Sua companheira, que estava na garupa, foi socorrida e encaminhada ao Hospital de Emergências de Macapá.

Militares do Batalhão de Policiamento Rodoviário Estadual (BPRE) informaram que o carro foi removido ao pátio do Detran devido ao licenciamento estar atrasado. O teste do etilômetro apontou que o motorista não estava embriagado.