Golpistas especializados em fraudes bancárias são presos em Macapá

A ação foi conduzida pela 9ª DP, que cumpriu os mandados de prisão preventiva na capital do Amapá.

Por OLHO DE BOTO

A Polícia Civil do Amapá prendeu hoje (5) seis integrantes de uma organização criminosa especializada em fraudes bancárias. A ação foi conduzida pela 9ª Delegacia de Polícia (9ª DP), que cumpriu os mandados de prisão preventiva expedidos pela Central de Garantias da Comarca de Macapá.

O grupo é investigado por crimes de organização criminosa, falsidade ideológica, fraude eletrônica (estelionato) e lavagem de capitais. Segundo a polícia, a organização atuava desde 2021 e causou prejuízos que ultrapassam R$ 200 mil.

De acordo com o delegado Nixon Kenedy, titular da 9ª DP, os criminosos tinham uma estrutura bem organizada, com divisão de funções. Eles utilizavam documentos falsos para criar contas bancárias em nome de terceiros, que eram usadas para realizar transações ilícitas, adquirir cartões de crédito e contratar empréstimos.

Ao longo da investigação, a polícia identificou que o grupo criou 41 contas bancárias digitais usando documentos falsos, fez uso de terminais telefônicos e e-mails fraudulentos para validar as fraudes, e transferiu valores entre membros do grupo e para contas empresariais usadas no esquema.

Os criminosos também atuavam presencialmente, indo a agências bancárias de Macapá para se passar pelas vítimas, utilizando até mesmo selfies feitas durante o processo de abertura de contas digitais.

A investigação revelou pelo menos 12 vítimas, cujos dados pessoais foram utilizados pela quadrilha para viabilizar os golpes. As ações fraudulentas causaram grande prejuízo financeiro e dificultaram a recuperação de valores desviados.

A operação que resultou nas prisões representa um avanço no combate a fraudes eletrônicas no estado. O delegado Nixon Kenedy destacou a importância da atuação integrada da polícia para desmantelar o esquema.

“As investigações identificaram uma prática sistemática de fraude, com alto nível de sofisticação. As ações dos suspeitos geraram prejuízos consideráveis às vítimas, e nossa atuação visa proteger cidadãos contra esse tipo de crime organizado”, declarou Kenedy.