Governo abre edital para monitores com bolsas de até R$ 1,5 mil

O governo lançou, nesta segunda-feira (16), o edital do Programa Bolsa Monitoria, oferecendo 468 vagas para atuação como monitores em salas de aula do ensino fundamental, nos anos iniciais e finais, das escolas estaduais com ensino integral. O processo seletivo visa fortalecer a nova Política Educacional de Tempo Integral e impulsionar o desenvolvimento estudantil.

Entre as áreas que o monitor pode atuar estão: educação para sustentabilidade, horta escolar, laboratório, feira de ciências e projetos científicos, robótica, dança, hip hop, teatro, ambiente de redes sociais, história em quadrinhos, jornal escolar, rádio escolar, fotografia, vídeo, jogos de tabuleiro, atletismo, corrida de orientação, judô e capoeira.

Inscrições

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente por meio de formulário on-line até o dia 3 de janeiro de 2025. Interessados podem acessar o EDITAL COMPLETO AQUI.

Requisitos

Acadêmicos ou graduados em cursos de licenciatura reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC).

Pessoas com ensino médio completo que sejam membros ou afiliados a federações ou organizações credenciadas e habilitadas conforme o perfil exigido no edital.

Os candidatos devem ter 18 anos ou mais no momento da inscrição.

Atividades e benefícios

Os monitores selecionados terão como principais atividades:

Planejamento, apoio e desenvolvimento de atividades pedagógicas;

Monitoramento escolar das atividades práticas desenvolvidas em sala de aula.

O programa prevê o pagamento de bolsas com valores proporcionais às horas/atividades realizadas, podendo chegar a R$ 1,5 mil mensais. O contrato tem duração inicial de 12 meses, com possibilidade de prorrogação por igual período.

Cronograma

Inscrições: De 16 de dezembro até 3 de janeiro de 2025.

Resultado final: 15 de janeiro de 2025.

Início das atividades: No ano letivo de 2025, previsto para fevereiro.