Governo do Amapá prepara o maior Réveillon da Amazônia com 4 dias de festa

O evento acontece de 28 a 31 de dezembro no anfiteatro da Fortaleza de São José de Macapá.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

O Amapá se prepara para sediar o maior Réveillon da Amazônia, com quatro dias de festa que prometem movimentar a capital Macapá e diversos municípios do estado.

O lançamento oficial da programação será nesta sexta-feira (6), às margens do rio Amazonas, atrás da histórica Fortaleza de São José de Macapá. O evento contará com a presença especial da atriz Giovanna Antonelli e do apresentador Zeca Camargo, que serão os anfitriões.

Durante a cerimônia, serão divulgadas as atrações nacionais e locais que farão parte da celebração, consolidando o Amapá como um destino turístico de grandes eventos.

Os cachês dos artistas nacionais serão custeados inteiramente por parceiros privados, em uma estratégia que visa atrair a atenção nacional para o estado. O governador Clécio Luís destacou a importância dessa parceria:

“Vamos celebrar o maior Réveillon de todos os tempos, graças a uma parceria que deu muito certo na virada deste ano e que vamos repetir. Nenhum dos cachês dos artistas nacionais será pago com recursos estaduais. Este é um exemplo de como o poder público pode trabalhar junto com a iniciativa privada, gerando emprego, renda e alegria para a população.”

Enquanto os shows nacionais serão financiados por empresários que apostam no potencial turístico do Amapá, o Governo do Estado ficará responsável pelo pagamento das atrações locais, bem como pela estrutura, segurança, logística de saúde e suporte ao público.

O evento, que acontece de 28 a 31 de dezembro, é resultado de uma ampla parceria entre o Governo do Estado, o Ministério do Turismo, o senador Davi Alcolumbre e a iniciativa privada.

Celebração em todo o estado

A organização, liderada pelas Secretarias de Estado da Cultura (Secult) e Turismo (Setur), também garantirá que os municípios do interior do estado tenham suas próprias programações para celebrar a chegada de 2025.

O Réveillon de 2024 promete ser um marco no calendário turístico da região Norte, consolidando o Amapá como palco de grandes eventos. Empresários destacam o potencial do estado, que tem se tornado um destino cada vez mais atrativo para o turismo nacional e internacional.

Com uma programação diversificada e o envolvimento de diversos setores, a festa promete aquecer a economia local, gerar empregos e atrair milhares de visitantes para celebrar o fim de ano às margens do rio Amazonas.