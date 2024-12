Governo e prefeitura antecipam 13º salário

Benefício garantido por lei será depositado nas contas dos servidores hoje e amanhã.

Da REDAÇÃO

O Governo do Amapá e a Prefeitura de Macapá anunciaram hoje (10) a antecipação da 2ª parcela do 13º salário dos servidores públicos, que por lei deve ser paga até o dia 20 de dezembro.

A prefeitura da capital anunciou que o benefício garantido por lei já está depositado nas contas dos funcionários municipais. O governador Clécio Luís usou hoje as suas redes sociais para anunciar que o pagamento da segunda parcela dos servidores estaduais será pago na manhã desta quarta-feira (11).

“Conseguimos antecipar para amanhã, quarta-feira, dia 11, o pagamento 13º dos servidores. Isso é fruto de muito trabalho, de organização, planejamento, valorização dos servidores. É um pequeno gesto, mas que com certeza faz toda a diferença para o amapaense ficar mais feliz no final do ano”, afirmou o governador nas suas redes sociais.