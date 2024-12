Governo faz nova chamada de concursados do Iapen e convocados chegam a 1 mil

Governador informou que esta foi a última chamada do concurso vigente

Por SELES NAFES

O governador Clécio Luís (SD) assinou edital, no fim da noite desta quinta-feira (13), convocando mais 170 aprovados do concurso do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen). O gestor informou que esta foi a última convocação do concurso de

A portaria foi assinada durante reunião com a secretária de Administração Cíntia Mendes. A partir de agora, os convocados precisam comparecer munidos de todos os documentos para iniciar o Teste de Aptidão Física (TAF).

Com a nova convocação, a gestão Clécio alcança 1 mil convocados apenas no concurso do Iapen.

“Com isso, de fato são as maiores convocações da história do Iapen”, pontuou o governador. Para ver o edital completo basta clicar aqui.